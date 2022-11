Los cómics de Star Wars conmemorarán los 40 años de Return of the Jedi con una serie de one-shots

Los cómics de Star Wars finalmente comenzarán a avanzar más allá de la era de Empire Strikes Back y durante el próximo año Marvel Comics lanzará una tanda de títulos enmarcados en Return of the Jedi.

Esta semana la editorial anunció que para conmemorar los 40 años de la última entrega de la trilogía original de Star Wars publicará una serie de one-shots y esa saga arrancará con un título llamado Star Wars: Return of the Jedi – Jabba’s Palace #1 que obviamente se enfocará en el infame criminal de Tatooine.

Star Wars: Return of the Jedi – Jabba’s Palace #1 será escrito por Marc Guggenheim e ilustrado por Alessandro Miracolo. Todo mientras su trama se centrará en una misteriosa figura que quiere destruir a Jabba y su refugio para criminales.

La portada principal de Star Wars: Return of the Jedi – Jabba’s Palace estará a cargo de Ryan Brown y como pueden ver tendrá un distintivo especial de los 40 años de Return of the Jedi que también estará en las portadas variantes.

Por ahora no se ha detallado con qué frecuencia se lanzarán estos one-shots ni qué personajes serán el foco de sus historias, pero Star Wars: Return of the Jedi – Jabba’s Palace #1 llegará en febrero de 2023.