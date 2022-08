Los creadores de Cobra Kai están desarrollando un spin-off de Ferris Bueller’s Day Off para Paramount

Después de revitarlizar a la franquicia de Karate Kid con su popular serie Cobra Kai, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald se están preparando para recuperar a otra conocida producción de antaño.

De acuerdo a Deadline, los creadores de Cobra Kai producirán una nueva película que será nada más ni nada menos que un spin-off de Ferris Bueller’s Day Off.

Esta nueva cinta llamada Sam and Victor’s Day Off será escrita por Bill Posley (Bitch Ass) y se centrará en dos personajes que figuraron brevemente en la clásica película protagonizada por Matthew Broderick.

Si bien en la producción original el dúo no fue nombrado, Sam y Victor son los aparcacoches interpretados por Richard Edson y Larry “Flash” Jenkins que aprovecharon de disfrutar del Ferrari del padre de Cameron.

Sam and Victor’s Day Off aún no tiene una fecha de estreno.