Los creadores de King of the Hill estarían negociando para un regreso de la serie

Durante los últimos años las distintas plataformas de streaming y canales de televisión han propiciado el regreso de varios programas animados clásicos. Así, mientras Hulu está planeando más temporadas de los Animaniacs y Comedy Central amparará las nuevas aventuras de Beavis y Butt-Head, ahora se reveló que King of the Hill también podría volver con nuevas historias.

Pese a que aún no hay nada concreto, durante esta semana el guionista Brent Forrester aprovechó su participación en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit para contar que los creadores de King of the Hill, Greg Daniels y Mike Judge, estarían negociando para traer de regreso a e la serie.

Por ahora no está claro en qué plataforma sería ese regreso, sin embargo, Forrester comentó que la trama aparentemente aumentará en 15 años a la edad de todos los personajes.

“Estoy seguro de que Greg Daniels y Mike Judge me asesinarán por compartir esto, pero… DEMONIOS SÍ. Están en negociaciones ardientes para traer de vuelta a King of the Hill”, escribió Forrester. “La administración Trump lo volvió a hacer de repente muy relevante. Todos los personajes crecieron 15 años. El proyecto es muy bueno. Está bien, he dicho demasiado :)”.

King of the Hill originalmente se estrenó en 1997 y esta no es la primera vez que se habla sobre un posible regreso de la serie, por lo que los fanáticos del programa tendrán que esperar para ver qué sucederá con este nuevo proyecto.