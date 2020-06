Los creadores de Little Britain se disculparon por hacer blackface después de que el programa fuera eliminado de Netflix

Little Britain es un programa británico de comedia creado por Matt Lucas y David Walliams. Esta producción debutó en 2003 bajo el amparo de BBC Three y se extendió por tres temporadas, sin embargo, recientemente volvió a instalarse en el centro del debate de la mano de su presencia en distintas plataformas de streaming.

Durante esta semana The Hollywood Reporter informó que luego de que varios usuarios descubrieran el programa en esas plataformas y comenzaran a criticarlo, Little Britain fue eliminado del catálogo de streamings como Netflix, BritBox y el servicio iPlayer de la BBC “debido a preocupaciones sobre el racismo, en particular el uso de blackface en varios personajes”.

Particularmente Little Britain cuenta con un personaje llamado Desiree DeVere, que pese a que es una mujer negra es interpretada por Williams, un hombre blanco, usando maquillaje para oscurecer su piel.

De acuerdo a un artículo publicado por la propia BBC, blackface “comúnmente se refiere a cuando alguien (generalmente con piel blanca) se pinta la cara más oscura para parecerse a una persona negra”.

Sin embargo, como el mismo medio precisa, “no se trata solo de pintar la piel de un color diferente. El Blackface era una práctica en la que se burlaban de los negros para entretener a los blancos, y se promovían estereotipos negativos en Estados Unidos y Europa”.

Además de remover a Little Britain de su catálogo, Netflix también eliminó el especial Come Fly With Me de Lucas y Walliams, donde Lucas interpretaba a un personaje negro llamado Precious Little y ambos también aparecían usando maquillaje tachado como racista para interpretar a otros personajes.

A raíz de esto, durante este sábado, Lucas y Walliams salieron a pedir disculpas.

“David y yo hemos hablado públicamente druante los últimos años de nuestro arrepentimiento por haber interpretado personajes de otras razas", escribió Lucas. “Una vez más, queremos dejar claro que estuvo mal y lo sentimos mucho”.

Walliams publicó la misma declaración que Lucas y solo cambió su nombre por el de su compañero al inicio del tweet.

Si bien estas disculpas se dan en un contexto particular a raíz de las protestas contra el racismo en Estados Unidos, en 2017 Lucas ya había expresado sus reparos con el tono del programa.