Los creadores de Stranger Things tantearon un salto en el tiempo para la quinta temporada

Aunque en el mundo de Stranger Things solo pasaron algunos meses entre los eventos de la tercera y la cuarta temporada, en nuestra realidad la entrega más reciente de la serie llegó tres años después de su predecesora.

En ese sentido, es evidente que los niños principales ya crecieron por lo que de cara a Stranger Things 5 el equipo creativo no pretendería seguir ignorando que sus protagonistas están más grandes.

Si bien no se comprometió nada, en una entrevista con TV Line los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, anticiparon que la quinta y última temporada de la serie probablemente contará con una salto de tiempo.

“Estoy seguro de que haremos un salto en el tiempo”, señaló Ross Duffer. “Idealmente, hubiéramos filmado (las temporadas 4 y 5) consecutivamente, pero simplemente no había una forma factible de hacerlo. Así que todas estas son discusiones que vamos a tener con nuestros escritores cuando pongamos en marcha la sala. Lo creas o no, todavía estamos trabajando en la temporada 4. Estamos tratando de terminar los últimos dos episodios, son muy enormes”.

Stranger Things 4 completó su rodaje en el contexto del coronavirus, por lo que rodar dos temporadas seguidas habría sido bastante desafiante aún cuando podría servir para dar una mayor continuidad a la serie. No obstante, por ahora no está claro de cuánto será el potencial salto de tiempo entre Stranger Things 4 y Stranger Things 5, y por supuesto eso dependerá de cómo se resuelvan las cosas en la segunda entrega de la cuarta temporada.

En esa línea los Hermanos Duffer no quieren bajar las expectativas y en una conversación paralela con Empire prometieron que Stranger Things 4- Volumen 2 tendrá más escenas con efectos especiales que todo Stranger Things 3.

“El episodio final tiene más tomas de efectos especiales que la totalidad de la temporada 3″, dijo Matt Duffer. “Hay una parte de una hora en el episodio final que simplemente no se detiene”.

“Es lo más complicado que hemos intentado hacer. (Es) todo tensión y temor, con un tiempo de ejecución que sería largo incluso para una película. Entonces, bueno, todo se va al infierno…” , añadió Ross Duffer.

Considerando que la tercera temporada de Stranger Things incluyó al Mind Flayer y toda la batalla del mall Starcourt, la promesa de los Hermanos Duffer no es menor y aparentemente tantea una buena dosis del Upside Down en un contexto donde no todo saldrá bien para los protagonistas.

“Es divertido ver a la gente idear un plan y tratar de burlar al villano. De eso trata el Volumen 2. Pero, por supuesto, no todo va según lo planeado”, adelantó Ross Duffer.

Stranger Things 4- Volumen 2 llegará el 1 de julio a Netflix.