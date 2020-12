Los desarrolladores de Cyberpunk 2077 recibirán sus bonos independiente de las reseñas del juego

Después de años de espera y meses de retraso, esta semana finalmente se concretó el lanzamiento de Cyberpunk 2077. Pero aunque ciertamente hay fanáticos que están contentos con el nuevo videojuego de CD Projekt Red, también existen personas que están decepcionadas con el título y particularmente están molestas por temas como los problemas de rendimiento en Playstation 4 y Xbox One.

En ese sentido, las reseñas sobre Cyberpunk 2077 no han sido buenas pero no tanto como esperaba CD Projekt Red. Una arista que puso sobre la mesa dudas respecto a las bonificaciones que podrían o no recibir los desarrolladores que hicieron realidad al juego.

Después de todo, pese a que los responsables de Cyberpunk 2077 pasaron años trabajando en el título e incluso enfrentaron arduas semanas laborales durante el último tiempo, CD Projekt había establecido que los trabajadores solo recibirían un pago adicional en función a las críticas del juego.

Es decir, si los comentarios sobre el juego bajaban de un margen, los trabajadores no recibirían sus bonificaciones.

Pero recientemente CD Projekt Red cambió de opinión y, de acuerdo a una carta recogida por Bloomberg, la compañía se comprometió a pagar los bonos a sus trabajadores independiente de lo que pase con la recepción del juego.

“Inicialmente teníamos un sistema de bonificación que se centraba en las calificaciones del juego y la fecha de lanzamiento, pero después de considerarlo, creemos que la medida simplemente no es justa dadas las circunstancias”, dijo Adam Badowski, jefe de estudio y director creativo de Cyberpunk 2077. “Subestimamos la longitud y la complejidad involucradas para hacer de esto una realidad, y aun así hicieron todo lo posible para ofrecer un juego ambicioso y especial”.

Cyberpunk 2077 actualmente tiene una puntuación de 90 en Metacritic, una cifra que evidentemente es buena y según el reporte de Bloomberg aseguraría de todas maneras el bono para los desarrolladores. No obstante, como esa cifra podría bajar con el correr de los días, la decisión de CD Projekt Red cobra una particular importancia.