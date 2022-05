Los dioses del trueno protagonizan la nueva foto de Thor: Love And Thunder

Marvel Studios acaba de estrenar Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sin embargo, por cortesía de su apretado calendario de estrenos, la compañía ya está pensando en su siguiente película: Thor: Love And Thunder.

Así, un par de semanas después del debut del primer tráiler de la cinta, desde la revista Empire compartieron una nueva foto para la cuarta película de Thor.

A diferencia de otras fotos promocionales que se han revelado después del tráiler, esta imagen no solo resalta al héroe titular interpretado por Chris Hemsworth, sino que también destaca a Jane Foster (Natalie Portman), quien aparte de regresara las películas de Thor con Love And Thunder, finalmente figurará como una heroína debido a su transformación en Mighty Thor.

El debut de Jane como la diosa del trueno estará inspirado en la famosa etapa de los cómics de Thor escrita por Jason Aaron y, según explicó Taika Waititi, presentará todo un desafío para Thor al mismo tiempo que servirá para darle más agencia a Foster en relación a las películas anteriores.

“(Jane) ha tenido una vida completamente diferente, y luego el amor de tu vida vuelve a la escena, y ahora está vestida como tú. Es una verdadera locura para Thor”, señaló el director que continuará trabajando en la saga del dios del trueno tras lo que fue Thor: Ragnarok. “No sabía que íbamos a utilizar la historia del personaje de Mighty Thor hasta que empezamos a trabajar en la historia real. Estaba escribiendo y pensé: ‘¿No sería genial traer a Jane de vuelta a la historia?’. No quieres que Natalie regrese e interprete al mismo personaje que se pasea con equipo científico. Ya sabes, mientras Thor está volando, ella se queda en la Tierra, golpeando con el pie y diciendo: ‘¿Cuándo volverá?’ Eso es aburrido. Quieres que ella sea parte de la aventura”.

Thor: Love And Thunder se estrenará en julio y en su trama los dioses del trueno tendrán que enfrentarse a nada más ni nada menos que Gorr, un villano que Waititi promete que será de lo mejor del MCU.