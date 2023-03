Los directores anteriores de The Flash revelaron cuál era su idea para la película

La versión de The Flash que llegará este año al cine de la mano de Andy Muchietti (It) es la culminación de un extenso camino a la pantalla grande que comenzó en 2014 e involucró un constante desfile de directores y guionistas que estaban tratando de descifrar la historia acertada para concretar el proyecto en medio de un cambiante panorama para las cintas de DC y Warner Bros.

Así, mientras en algún minuto los responsables de Into the Spider-Verse estuvieron ligados a la cinta al igual que Rick Famuyiwa (The Mandalorian) e incluso sonó Robert Zemeckis (Volver al Futuro), Jonathan Goldstein y John Francis Daley también pasaron un tiempo trabajando en The Flash.

Los directores que pronto presentarán la película Calabozos y Dragones recientemente conversaron con Variety a propósito de ese estreno y revelaron cuál era su propuesta para la cinta del velocista escarlata.

Aparentemente Goldstein y Daley no querían lidiar con los viajes en el tiempo y el Multiverso como lo hará la versión de The Flash de Muchietti, sino que querían contar una historia más simple.

“Propusimos esta idea de un superhéroe a nivel del suelo donde no se trata del todo de lo que está en juego en el fin del mundo”, dijo Daley. “Recién está conociendo sus poderes y también es algo disfuncional con su vida. Cuanto más imperfecto podamos hacer un superhéroe, mejor, porque ese es el desafío inherente: ¿Cómo le das imperfección a alguien que es, ya sabes, físicamente perfecto?”

Pero al parecer eso no es lo que quería ni el estudio ni Ezra Miller, quien siempre ha estado vinculado al papel principal en la cinta de The Flash.

Goldstein y Daley se habrían reunido con Miller antes de comenzar a trabajar en su guión y aunque inicialmente el actor habría sido entusiasta con el proyecto “más tarde, quedó claro que no quería hacer lo mismo que nosotros”, según los directores.

Como recordarán Miller también escribió su propio tratamiento para The Flash junto al escritor de cómics Grant Morrison. No obstante, Variety precisa que eso ocurrió cuando Goldstein y Daley ya habían dejado en proyecto.

En ese sentido, los cineastas remarcaron que salieron de The Flash porque comprendieron que lo que ellos y el estudio querían no era lo mismo.

“Fue una serie de diferencias creativas lo que hizo que, en cierto punto, decidiéramos que era hora de irnos”, señaló Daley.

“Si sentimos que los poderes fácticos no están entusiasmados con hacer la misma película que nosotros, no vamos a ganar esa batalla”, complementó Goldstein. “Y entonces es mejor reducir tus pérdidas y salir de allí”.