Los dragones y una guerra inminente son las bases del nuevo tráiler de House of the Dragon

Cuando solo queda cerca de un mes para el estreno, HBO Max finalmente divulgó un nuevo tráiler de House of the Dragon, el nuevo spin-off de Game of Thrones.

Aunque House of the Dragon estará ambientada varios años antes de los eventos de Game of Thrones, este adelanto reafirma que el Trono de Hierro nuevamente será en foco de las disputas, aunque ahora los bandos no estarán marcados por distintas casas sino que serán parte de la misma familia: La Casa Targaryen.

En ese sentido, como pueden esperar los antecesores de Daenerys Targaryen no solo prepararán esquemas para quedarse con el Trono y servir sus propios intereses, sino que ante una inminente guerra pondrán en juego a sus dragones.

House of the Dragon fue creada por George R.R. Martin junto a Ryan Condal y puedes ver su tráiler aquí:

El elenco de House of the Dragon es encabezado por Paddy Considine como Viserys Targaryen, Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como Daemon Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Sonoya Mizuno como Mysaria, Rhys como Otto Hightower, Steve Touissant como Lord Corlys Velaryon, Fabien Frankel como Ser Criston Cole y Eve Best como Rhaenys Targaryen, entre otros. El estreno de esta serie está fijado para este 21 de agosto en HBO Max.