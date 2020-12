Los elogios abundan en las primeras impresiones de Wonder Woman 1984

Después de meses de retrasos debido a la pandemia, actualmente solo faltan un par de semanas para que Wonder Woman 1984 comience a presentarse en los cines del mundo y mediante HBO Max en Estados Unidos.

En ese escenario, mientras todavía existe incertidumbre respecto a qué pasará en la fecha en la que Warner Bros. planea lanzar la película en países como Chile, algunos críticos en Estados Unidos ya tuvieron la oportunidad de ver la cinta.

Así, en una tradición que se había diluido este año por cortesía de la pandemia, las primeras reacciones sobre Wonder Woman 1984 no tardaron en llegar a Twitter y, como podrán ver a continuación, la mayoría de los comentarios incluyen buenas palabras para la cinta dirigida por Patty Jenkins.

En ese sentido, aunque evidentemente todos los comentarios son particulares, en general lo que más se destaca es que la película sería una buena apuesta para el contexto que estamos viviendo y que tendría buenas actuaciones por parte de Gal Gadot y Chris Pine además de Pedro Pascal y Kristen Wiig, quienes interpretarán a los villanos de la trama.

Sin más preámbulos, pueden revisar las primeras impresiones sin spoilers de Wonder Woman 1984 a continuación:

Hoai-Tran Bui de /Film: “Wonder Woman 1984 es- perdonen el término- maravillosa. Duplica la compasión y lo cursi que hicieron a la primera (película)tan grandiosa, así como su tenaz creencia en lo mejor de la humanidad. Un faro de esperanza mágico y muy necesario en este año”.

Germain Lussier de io9: “Ayer vi Wonder Woman 1984 en casa y era todo lo que necesitaba y más. La película es tremendamente ambiciosa, increíblemente emocionante y llena de mucha esperanza. También es muy larga, a veces con fallas, pero sobre todo me recordó lo maravilloso que puede hacerte sentir un gran blockbuster”.

Terri Schwartz de IGN: “Tuve la suerte de estar entre los primeros en (¡finalmente!) poder ver Wonder Woman 1984. Me encantó. La primera Wonder Woman es mi favorita de las películas modernas de DC y WW84 toma todos los pasos siguientes inteligentes, contando una historia muy humana y muy hermosa para Diana Prince”.

Brandon Davis de Comicbook: “Pedro Pascal y Kristen Wiig son lo más destacado de Wonder Woman 1984 para mí. Pascal hace todo lo posible en una interpretación salvaje de Max Lord, un villano en conflicto pero vil. La evolución de la Cheetah de Wiig a lo largo de la película es desgarradora pero épica. ¡Necesitamos más!”

JoBlo: “¡Gadot captura a la perfección la esencia de Wonder Woman una vez más! Pedro Pascal y Kristen Wiig están brillantemente elegidos ¡Y sí, el regreso inusual e inspirado de Chris Pine es una gran ventaja, tanto con humor como con corazón! Wonder Woman 1984 es una secuela alegre, emocionante y cautivadora, una que logra conectarse con lo que funcionó la primera vez, pero sigue siendo algo única. Emotiva, hilarante y emocionante, quizás incluso mejor que la primera”.

Amy Ratcliffe de Nerdist: “Pude ver Wonder Woman 1984 ayer y ... honestamente, es justo lo que necesitaba. Lo que todos necesitamos. Es estimulante, esperanzadora y absolutamente Wonder Woman. Solo una hermosa película con temas que te golpean en el corazón”.

Erik Davis de Fandango: “Estoy muy feliz de informar que WW84 es una auténtica maravilla de principio a fin. Un cumplido excepcional para la primera película, está lleno de corazón, esperanza, amor, acción, romance y humor. Patty Jenkins, Gal Gadot y compañía entregaron una de las mejores secuelas de DC. Estaba llorando cuando terminó”.

Eric Eisenberg de CinemaBlend: “¡Grandes noticias: Wonder Woman 1984 es fantástica! La historia es excelente y tiene un mensaje excelente y oportuno, contiene un montón de sorpresas, y se ha realizado un trabajo increíble tanto con Cheetah como con Max Lord (Wiig y Pascal son estelares). Anímate, porque es algo verdadero”.

Wonder Woman 1984 se estrenará el 25 de diciembre en Estados Unidos y planea presentarse en enero en Chile.