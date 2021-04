Los extraterrestres están esparcidos a través de la historia en el primer adelanto de la sexta temporada de Legends of Tomorrow

Todo comenzó con Vandal Savage y posteriormente aparecieron rivales como Mallus, la Legión del Mal y Neron. Pero en la sexta temporada de Legends of Tomorrow, los viajeros en el tiempo dejarán de pelear con demonios, deidades y villanos para enfrentarse a una nueva amenaza que hasta ahora solo estaba reservada para instancias como los crossovers: extraterrestres.

Durante este viernes, The CW dio a conocer el primer adelanto de la sexta temporada de Legends of Tomorrow y aunque avance no es lo suficientemente extenso para ser calificado como un tráiler, confirma que en este nuevo ciclo el equipo de la Waverider tendrá que volver a recorrer la historia en busca de extraterrestres que amenazan con alterar la línea de tiempo.

Pero las Leyendas no podrán enfocarse solo en esa tarea ya que siguiendo a los eventos del final de la sexta temporada también tendrán que tratar de rescatar a Sara Lance, quien fue abducida por los alienígenas.

Además, según anticipa el tráiler, Sara aparentemente estará en la nave alienígena junto a Gary. Todo mientras las Leyendas reclutarán a un nuevo personaje llamado Esperanza “Spooner” Cruz para que colabore con su misión.

Puedes ver el primer adelanto de la sexta temporada de Legends of Tomorrow aquí:

Legends of Tomorrow volverá el próximo 2 de mayo en Estados Unidos.