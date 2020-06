Los fans de Cowboy Bebop ya critican el cambio en el vestuario de Faye Valentine que concretará la adaptación de Netflix

La semana pasada, en conversación con iO9, el guionista Javier Grillo-Marxuach reveló que, a pesar de que consideran que la serie basada en Cowboy Bebop será fiel al anime, de todas formas habrá algunos cambios narrativos y estéticos. Uno de estos involucrará a Faye Valentine, cuyo diseño será alterado.

Según el portal, "el vestuario revelador de Faye del anime se ha atenuado un poco para el diseño de vestuario que tendrá en Netflix porque, como dice Grillo-Marxuach, ‘necesitamos que un ser humano real lo use’”.

Al mismo tiempo, aunque harán que los personajes fumen de una forma menos glamorosa, el escritor prometió que lo importante estará en la serie. “No puedes ScarlettJohanssonizar esto”, dijo en referencia a las críticas que recibió la adaptación cinematográfica de Ghost in the Shell.

Pero pese a su promesa, no son pocos los fans que están cuestionando la decisión de cambiar el vestuario de Faye e inclusive ponen de prueba lo que han hecho diversas cosplayers para portar ese vestuario. Es decir, aquello lo ven como una prueba de que “un ser humano real” puede usarlo en una producción audiovisual.

Nuscando el nombre del personaje en redes sociales se pueden dar con más críticas al respecto, aunque claramente una cosa es que lo use una cosplayer para una foto a que lo use una actriz en una serie de televisión.

Pero eso a los fans no les importa, ya que otras adaptaciones de Hollywood de clásicos anime ya hicieron el trabajo. Todo cambio es asumido con reticencia, ya que los errores ya han sido demasiados en este ámbito de adaptaciones.