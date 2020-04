Los Guardianes de la Galaxia originalmente solo tenían un cameo en Infinity War

Los Guardianes de la Galaxia fueron una parte muy importante de Avengers: Infinity War. De hecho, Peter Quill y compañía están involucrados en algunos de los puntos más importantes de la película que acabó mostrando la derrota de los héroes ante Thanos.

Sin embargo, ese no siempre habría sido el plan de Marvel Studios.

Durante un visionado de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 el director y guionista de la franquicia, James Gunn, contó que originalmente los héroes espaciales tenían solo un cameo en la tercera entrega de la saga de los Vengadores.

“Originalmente (los Guardianes) solo iban a hacer un cameo en Avengers 3, pero cuando escribí el guión para el Vol 2. se convirtió en algo más”, señaló el director.

Gunn no detalló cómo habría sido el cameo que originalmente se había planeado para el equipo, no obstante, no es difícil imaginar que probablemente los héroes espaciales podrían haber limitado su aparición en la película solo al rescate Thor.

Pero los planes para la película cambiaron y finalmente los Guardianes fueron claves para la historia de Avengers: Infinity War y su secuela, Avengers: Endgame.