Los guionistas de Spider-Man: No Way Home revelaron los aportes que hicieron dos actores para el regreso de sus personajes

[Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: No Way Home]

Aunque un montón de rumores y filtraciones adelantaron parte de las grandes sorpresas de Spider-Man: No Way Home, hasta el último minuto Marvel Studios y Sony optaron por mantener en reserva a los grandes cameos de la película.

De hecho, según contó el propio Tom Holland, en un minuto los responsables Spider-Man: No Way Home pensaron en promocionar la película sin hacer referencia al regreso de villanos como el Doc Ock de Alfred Molina y el Duende Verde de Willem Dafoe. Pero obviamente aquello no habría funcionado y las compañías finalmente adelantaron esos retornos para mantener ocultos del marketing oficial a Charlie Cox, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Mientras Cox llevó a su versión de Matt Murdock al MCU después de la cancelación de la serie de Daredevil emitida por Netflix, Maguire y Garfield retomaron sus respectivas versiones de Peter Parker/Spider-Man por cortesía de la trama del Multiverso.

Ambas versiones de Spidey contaron con un considerable tiempo en pantalla en el tercer acto de Spider-Man: No Way Home, por lo que ahora finalmente los guionistas de la película hablaron sobre cómo fue la realización de esa parte del cierre de la trilogía que arrancó con Spider-Man: Homecoming.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Chris McKenna y Erik Sommers contaron que Tobey Maguire y Andrew Garfield aceptaron participar en Spider-Man: No Way Home cerca de diciembre de 2020 y accedieron a retomar sus respectivas versiones de Peter Parker para la película solo con el conocimiento básico de la trama y sin leer el guión.

Así, McKenna y Sommers tuvieron que emprender una carrera contra el tiempo para entregarle el guión a los actores antes de fin de año.

“Teníamos que hacerles llegar estas páginas. Era genial. Estaban a bordo, pero no habían visto nada”, señaló McKenna. “Ellos conocían la idea, confiaban en todos, pero estábamos en medio de la guerra de hacer la película, con muchos cambios pero también nos aproximábamos al rodaje, así que tenían que ver páginas y básicamente ver: ‘OK, sabemos que ha habido una pandemia. Sabemos que esto ha pasado por un millón de cambios, sabemos que ha sido realmente difícil’. Afortunadamente, leyeron las páginas y dijeron: ‘¡Oh, está bien, sí! Podemos trabajar con esto’”.

Spider-Man: No Way Home se filmó en plena pandemia y aunque eso implicó ajustes en relación a Doctor Strange 2, McKenna y Sommers contaron que también tomaron consideraciones en la historia debido a los comentarios de Maguire y Garfield.

“(Los actores) tenían ideas y fue realmente interesante y útil ver sus pensamientos. Nadie conoce al personaje tan bien como, o piensa tanto en él, como alguien que tiene que encarnarlo y venderlo”, dijo Sommers. “Siempre es valioso escuchar lo que piensa el actor. Definitivamente dio forma a lo que hicimos”

“Tenían grandes ideas que realmente elevaron todo lo que buscábamos y agregaron capas y un arco y realmente comenzamos a perfeccionar la idea de que estos dos muchachos realmente estaban ayudando al Peter de Tom en su viaje para convertirse en quien termina convirtiéndose”, complementó McKenna. “Hay un momento moral crucial en que lo ayudan a superar en el clímax de la película. Mucho de eso fue aportado por las ideas de Tobey y Andrew y la configuración de lo que pensaban que sus personajes podían aportar a esta historia”.

En ese sentido, el escritor detalló que aunque querían mostrar que había pasado tiempo desde Spider-Man 3 y The Amazing Spider-Man 2 tampoco querían revelar directamente cosas sobre esas versiones de Spidey.

“Queríamos ser fieles a los personajes de esas películas. Realmente tener conversaciones sobre cómo especificar dónde están sin revelar demasiado”, dijo McKenna. “No entrar, arrojar todos los datos: ‘¡El Peter de Tobey dirige Peter Parker Industries!’ Solo queríamos tener pequeños indicios de eso sin que sea toda esta exposición tipo fan service”.

Pero ¿qué sugirieron Maguire y Garfield respecto a sus versiones de Peter Parker?

En palabras de McKenna: “Tobey quería mantener al mínimo cuánto se sabía. Muy, muy al mínimo. A Andrew realmente le encantó la idea de que todavía está torturado por lo que sucedió en The Amazing Spider-Man 2 y dónde lo dejó, y cómo podrían llevarle eso a Tom. ‘Podemos sentir empatía contigo. Sabemos por lo que estás pasando. Si alguien en el mundo sabe por lo que estás pasando, somos nosotros. Pero también: ‘Podemos ser faros’”.

“Tobey especialmente ha atravesado esa oscuridad. Pensamos que era genial que el Peter de Andrew todavía estuviera en medio de esa oscuridad”, agregó. “No solo estaban aquí para irse: ‘Dos increíbles héroes caballeros Jedi que aparecen y te ayudarán a acabar con los malos’. Están pasando por sus propias cosas. Estábamos tratando de escribirles a los personajes que hicieron un gran trabajo al crear y realmente ser fieles a esos personajes y esas historias y esos mundos para que no pareciera que estábamos haciendo un llamado a la cortina, un fan service”.

En esa línea, McKenna contó que la dinámica de hermanos entre los Spider-Men también sobresaltó y fue particularmente importante para el Peter de Andrew Garfield.

“Reelaboramos la escena de la escuela en la azotea y todas esas cosas y hubo mucha improvisación divertida de esos chicos”, dijo McKenna. “Andrew realmente se inclinó hacia el hermano mediano y solitario. Esa es una de las cosas que comenzamos a decir. ‘¡Él es el hermano del medio!’ Tienes al hermano mayor, Tobey, que es el sabio. El hermano del medio siente que no está recibiendo la atención de los otros dos. Funciona muy bien para ese personaje. Andrew se inclinó hacia el síndrome del hermano medio”.