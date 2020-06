Los Hargreeves están en el pasado en las primeras fotos del regreso de The Umbrella Academy

Cada vez queda menos para el estreno de la segunda temporada de The Umbrella Academy, por lo que mientras los fanáticos continúan esperando por el primer tráiler del nuevo ciclo de la serie, desde EW dieron a conocer las primeras imágenes de la nueva tanda de episodios que debutarán en Netflix a fines de julio.

Como podrán ver a continuación, las fotos adelantan que la segunda temporada de The Umbrella Academy retomará la historia de los Hargreeves en el pasado y no estamos hablando de la infancia de Luther, Diego, Allison, Klaus, Ben, Number 5 y Vanya.

Después de que los hermanos no lograran detener la apocalipsis al final de la primera temporada, el segundo ciclo arrancará contando que el salto de tiempo que cerró la primera entrega los llevó a la ciudad de Dallas en plena década de 1960.

Pero como Number Five todavía no maneja completamente bien sus poderes, los Hargreeves no llegarán juntos a esa época y deberán reunirse para prevenir otro fin del mundo.

En ese sentido, más allá de que obviamente los Hargreeves se reencontrarán tarde o temprano, en su camino también conocerán a nuevos personajes como Sissy (Marin Ireland), una ama de casa de Texas; Lila (Ritu Arya), una mujer que es definida como brillante y loca; Raymond (Yusuf Gatewood) un hombre que se presenta como “un esposo devoto y un líder natural”. Todo además de un trío de asesinos suizos interpretados por Tom Sinclair, Kris Holden-Ried y Jason Bryden.

La segunda temporada de The Umbrella Academy se estrenará el 31 de julio en Netflix.