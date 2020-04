Los Hermanos Russo estarán involucrados en el remake live-action de Hércules

Durante la mañana de este jueves surgió un rumor que no tardó en captar la atención de los fanáticos de las películas animadas de Disney. Resulta que desde el portal The DisInsider aseguraban que la Casa de Mickey Mouse estaba desarrollando un nuevo remake live-action inspirado nada más ni nada menos que en Hércules.

En ese minuto no había nada que respaldara aquella información pero ahora desde The Hollywood Reporter confirman que Disney efectivamente está desarrollando un live-action de Hércules e incluso tendría vinculado a un guionista y productores.

De acuerdo a THR, Disney contrató a Dave Callaham (The Expendables, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings) para escribir el guión de la película que será producida por Joe y Anthony Russo (Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame) bajo su compañía AGBO.

En el reporte original de The DisInsider se decía que el estudio estaba considerando a los Hermanos Russo para dirigir este remake entre una lista de candidatos que además incluía a Jon Favreau (The Mandalorian) y Gore Verbinski (Rango). No obstante, el estudio aún no negociaba con ninguno de ellos.

Pero información de THR dice que los directores de Capitán América: Civil War “son solo productores en el proyecto y no dirigirán”.

La nueva película de Hércules todavía no tiene fecha de estreno ni ha comenzado a buscar a su elenco, pero se sumará a proyectos de este tipo impulsados por Disney como nuevas versiones de La Sirenita, Robin Hood y Pinocho.