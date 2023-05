Los héroes se reúnen con el tráiler final de The Flash

Quedan sólo unas semanas para el estreno de la película de The Flash y desde Warner Bros. han dado un vistazo al tráiler final del filme, donde se puede ver un poco más de los diferentes héroes que dirán presente en la producción.

Cabe recordar que junto con Ezra Miller en el papel de Flash, el elenco también incluye a Sasha Calle, Michael Shannon (“Bullet Train”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”), Ron Livingston (“Loudermilk”, “The Conjuring”), Maribel Verdú (“Élite”, “Y tu mamá también”), Kiersey Clemons (“Zack Snyder’s Justice League”, “Sweetheart”), Antje Traue (“King of Ravens”, “Man of Steel”) y Michael Keaton (”Spider-Man: Homecoming, “Batman”), quien regresa a interpretar su rol como Batman.

La sinopsis apunta que..

“Los mundos chocan en “Flash” cuando Barry usa sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos del pasado. Pero cuando su intento de salvar a su familia altera el futuro sin darse cuenta, Barry queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado, amenazando con la aniquilación, y no hay superhéroes a los que recurrir. Es decir, a menos que Barry pueda sacar a un Batman muy diferente de su retiro y rescatar a un kryptoniano encarcelado... aunque no sea el que está buscando. En última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es escapar de él para salvar su vida. Pero, ¿será suficiente hacer el último sacrificio para reiniciar el universo?”

The Flash es dirigida por Andy Muschietti (It) y será lanzada en cines de Estados Unidos el 16 de junio. Un día antes se estrenará en países de Latinoamérica como Chile.