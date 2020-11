Los imperdibles de Netflix en diciembre

En el último mes de este 2020, en un año en el que los servicios de streaming se convirtieron en la punta de lanza del entretenimiento ante los efectos del coronavirus y las restricciones generadas por su pandemia, en Netflix saldrán a la carga poniendo toda la carne de la parrilla.

Aunque no hay una serie clave de su oferta, como es el caso de Stranger Things, en este mes sí habrá un montón de películas que podrían haber destacado en cualquier otro mes. Además, las series que serán puesta en pantalla no son precisamente pequeños lanzamientos.

A continuación encontrarán con una selección de los imperdibles de la plataforma de streaming durante el próximo mes.

Mad Max: Fury Road

Estreno: 1 de diciembre

¿Qué define a una obra maestra de acción? ¿Es la acción pirotécnica realizada con experticia? ¿Que cada plano esté creado de forma pulcra para entender a cada momento lo que está sucediendo? ¿El hecho de mezclar elementos digitales y prácticos para envolvernos ante sucesos explosivos? Responder a una sola de esas interrogantes no nos da como resultado a una obra maestra de acción. Y en el caso de Mad Max: Fury Road, dan cuenta con maestría de cada una de esas interrogantes. Con decisión, sangre, sudor y un carnaval de tuercas espectacular.

Claro, estamos en pleno 2020, y la película se estrenó hace más de cinco años, pero el solo hecho de que esta obra maestra distópica de George Miller se instale en el streaming ya la convierte en el mejor lanzamiento. Lo será, sea cuando sea. Si no la han gozado, esta es una película distópica que dice mucho más de lo que algunos superficialmente cuestionan y que continuamente pone en el tapete a lo peor de la humanidad. Algo que tiene directa relación con los hombres y tiene una particular lectura en este año pandémico.

Mank

Estreno: 4 de diciembre

Desde que tengo memoria que se ha elevado al Ciudadano Kane como una de las obras cumbres de la cinematografía. Lo decían en la televisión, en periódicos y en las revistas de cine a las que tuve acceso en mi juventud. Siendo una vaca sagrada en toda regla, intocable inclusive para sus más críticos, inevitablemente que el gran nuevo estreno del mes tiene relación con la película de David Fincher que se centrará en su guionista, el legendario Herman J. Mankiewicz, y sus choques con Orson Welles para llevar a cabo a la historia de Charles Foster Kane.

Mucho más no se necesita para enganchar, pues trae de regreso a un Fincher que durante los últimos años estuvo centrado en series. De hecho, más atractiva es por su apuesta poco convencional, ya que es una película en blanco y negro que busca instalarse como si fuese una producción de comienzos de la década de 1940, cuando la edad de oro de Hollywood todavía estaba en su apogeo y los estudios eran amos y señores de cada una de las pantallas. Es un imperdible para todo cinéfilo.

Cielo de Medianoche

Estreno: 23 de diciembre

Teniendo bajo su alero a películas como ‘Confessions of a Dangerous Mind’, ‘Good Night, and Good Luck’ o ‘The Ides of March’, los dotes de George Clooney hace mucho tiempo que no están puestos en duda.

En su más reciente película, The Midnight Sky, además protagoniza en el rol de un científico que queda atrapado en el Ártco y, en medio de la desolación tiene una misión: advertir a un grupo de astronautas que no debe regresar al planeta, ya que una catástrofe asoló a La Tierra. Claro que contactarlos solo es fácil en el papel.

La Madre del Blues

Estreno: 18 de diciembre

La muerte de Chadwick Boseman no dejó a nadie indiferente y esta película, que será lanzada de forma póstuma, inevitablemente no pasará desapercibida. Más aún cuando algunos comentarios ya la candidatean para la próxima temporada de premiaciones cinematográficas.

En el caso de esta producción, se trata de una adaptación de la obra teatral de August Wilson que se desarrolla durante una sesión de grabación de un disco de “La Madre del Blues”, Ma Rainey. Esta última, interpretada por Viola Davis, será el ancla de una historia en la que sus talentosos músicos, entre los que se incluye el personaje de Boseman, inevitablemente confrontarán el hecho de estar a la sombra de la diva.

Selena: La Serie

Estreno: 4 de diciembre

Las historias con componentes criminales se han convertido en un verdadero hit en la plataforma de streaming. Lo mismo se da para las obras biográficas que escudriñan en la historia de grandes artistas. En este caso, todo girará en Selena Quintanilla-Pérez, “la reina de la música tejana” que fue asesinada a los 23 años, cuando estaba en pleno apogeo de su carrera.

Tal como sucedía con la película protagonizada por Jennifer López, esta nueva serie comenzará en el inicio de su sueño musical en la cochera de su casa hasta que termina en lo más alto de la música del sur de Estados Unidos.

El Mundo Oculto de Sabrina: Parte 4

Estreno: 31 de diciembre

Sentenciada a concluir con su cuarta parte, la historia de El Mundo Oculto de Sabrina se despedirá tenebrosamente presentando cómo el aquelarre deberá enfrentar a una guerra contra terrores dimensionales que ponen en riesgo a todas las brujas de Greendale.

En total, la serie cerrará su segunda y última temporada con una última tanda de ocho episodios para cerrar con 36 capítulos a su haber

The Movies that Made Us: Especial Navideño

Estreno: 1 de diciembre

Luego de una primera temporada centrada en escudriñar en la historia de clásicos ochenteros como “Dirty Dancing”, “Mi Pobre Angelito”, “Los Cazafantasmas” y “Duro de Matar”, esta serie documental estrenará dos capítulos adicionales.

En esta ocasión, ambos estarán enfocados en películas navideñas. Por un lado estará el “Elf” de Jon Favreu protagonizado por Will Ferrell y, por el otro lado, “El Extraño Mundo de Jack” de Henry Sellick producido por Tim Burton

Big Mouth: Temporada 4

Estreno: 4 de diciembre

Una nueva tanda de episodios de esta, una de las series animadas más populares de Netflix, llegará en diciembre, bajo la promesa de que ya está asegurada su existencia hasta por lo menos una sexta temporada.

En este caso, la sinopsis remarca que un nuevo año escolar se acerca y el grupo se enfrentará a los tormentos del verano, alter egos polémicos, nuevos horizontes amorosos y a Tito, el mosquito de la ansiedad

Alice in Borderland

Estreno: 10 de diciembre

Hasta antes de realizar esta nota no tenía en mi agenda el estreno de esta propuesta, pero inevitablemente su historia base capturó mi atención, ya que será la historia de un chico obsesionado con los videojuegos que se transporta a una realidad paralela y posapocalíptica de Tokio, en la que donde él y otros visitantes deben superar varios juegos para sobrevivir.

Esta es una adaptación del manga de Haro Aso, que fue parte de la revista Weekly Shōnen Sunday, y su realización está a cargo de Shinsuke Satō, conocido por live-actions como Gantz (2011) e I Am a Hero (2015), Bleach (2018).

El Baile

Estreno: 11 de diciembre

En otros tiempos, esta podría haber sido considera como una “carnada para el Oscar”, ya que se trata de un musical que adapta un hit de Broadway y que, al contar con Meryl Streep y Nicole Kidman en su elenco, no pasará desapercibida.

Otro factor interesante radica en el hecho de que se trata de una película dirigida por Ryan Murphy, quien no lleva a cabo esa tarea en una película desde la comedia “Eat Pray Love” (2010).Con todo lo anterior en cuenta, es obvio que este es otro de los grandes estrenos de Netflix, ya que la plataforma tiene un lucrativo trato con Murphy. Para finalizar, solo queda mencionar que su historia aborda a un grupo de estrellas de Broadway en crisis viaja a un pueblito de Indiana para movilizarse y lograr que una adolescente pueda ir con su novia al baile de graduación. Y en el medio habrá muchas, muchas canciones.

Transformers: La guerra por Cybertron - Trilogía | Capítulo 2: Salida de la Tierra

Estreno: 30 de diciembre

El último destacado a mencionar es la segunda parte de esta trilogía de animación digital centrada en Los Transformers que comenzó como una precuela centrada en Cybetron y que llevará su guerra hasta el siguiente escalón. Con todo lo que implica su adaptación que rescata al espíritu que la mayoría de los fans de la franquicia esperan.

En cuanto a su historia, por ahora lo único claro es que Optimus Prime y los Autobots buscarán respuestas en el espacio y se encontrarán con sus creadores, quienes resultan ser adversarios mucho más poderosos que los Decepticons.

También llegan: