Los mangakas de Dr. Stone y Fairy Tail realizaron un llamativo póster para el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Japón

A diferencia de otras películas de Marvel Studios, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha recibido varios pósters notables con miras a su próximo estreno en cines. Sin embargo, quizás ninguno de esos afiches resulta tan curioso como aquel lanzado durante esta semana por Marvel Studios Japón.

Después de todo, la división para Japón de la compañía colaboró con tres mangakas para crear un póster único para el debut de la secuela de Doctor Strange en ese país.

Como pueden imaginar, la idea de esa iniciativa era que cada artista pudiese aportar su estilo distintivo para retratar de diferentes maneras a las variantes de Stephen Strange que marcarán la película dirigida por Sam Raimi.

Así, mientras el póster mantiene la idea de un espejo quebrado que ha estado en otros afiches, aquí podrán ver las versiones de Doctor Strange plasmadas por Boichi (Dr. Stone), Hiro Mashima (Fairy Tail) y Chuya Koyama (Space Brothers).

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el 5 de mayo en Japón, pero tendrá funciones desde el 4 de mayo en países como Chile.