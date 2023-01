Los poderes de Billy desatan los problemas en el nuevo tráiler de Shazam! Fury of the Gods

Tal y como se había prometido durante este jueves Warner Bros lanzó un nuevo avance de Shazam! Fury of the Gods.

Este tráiler es un poco más extenso que el vistazo inicial a la cinta y profundiza en la trama de la siguiente aventura de Billy Batson y compañía.

En ese sentido, el adelanto explica que en Shazam! Fury of the Gods las hijas de Atlas llegarán hasta la Tierra para intentar quitarle los poderes del hechicero a Billy y su familia. Pero obviamente los héroes no cederán fácilmente y no solo habrán batallas, sino que también el mundo y los seres queridos de Batson estarán en peligro.

Shazam! Fury of the Gods fue dirigida por David F. Sandberg, el director de Shazam!, y puedes ver su nuevo tráiler aquí:

Shazam! Fury of the Gods se estrenará en cines el 16 de marzo de este año.