Los productores de James Bond confirmaron que aún no eligen al próximo 007

Probablemente durante las últimas semanas han escuchado el rumor de que supuestamente Tom Hardy sería el próximo James Bond. Pero esa información nunca fue confirmada y ahora, en una reciente entrevista con la revista Total Film, los productores de la franquicia la desmintieron totalmente al asegurar que aún no eligen al próximo 007.

“Siempre digo: solo puedes estar enamorado de una persona a la vez”, señaló la productora Barbara Broccoli (vía Gamesradar). “Una vez que salga la película, pasará algún tiempo y luego tendremos que ponernos manos a la obra del futuro. Pero por ahora, no podemos pensar en nada más allá de Daniel (Craig)”.

Es decir, el plan de los responsables de esta saga sería escoger al próximo 007 recién después del estreno de No Time to Die, que recién podría concretarse en abril del próximo año.

Pero, mientras la búsqueda del próximo James Bond aparentemente todavía esta lejos de comenzar, Broccoli y el productor Michael G. Wilson ya tienen algunas ideas sobre lo que podría ofrecer la próxima en encarnación del personaje.

“Tendrá que ser reinventado, como cada actor ha reinventado el papel”, señaló Broccoli. “Eso es lo que es tan emocionante y divertido de esta franquicia; el personaje evoluciona. Eventualmente, cuando tengamos que pensar en ello, encontraremos a la persona adecuada”.

“No necesita ser un hombre blanco. No en lo que a mí respecta”, añadió Broccoli antes de reiterar que no cree que 007 deba transformarse en una mujer. “Debemos crear roles para las mujeres, no solo convertir a un hombre en una mujer”, concluyó.