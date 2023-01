Los productores de The Mandalorian “generosamente” permitieron que Pedro Pascal participase en la serie de The Last of Us

¿Existen conexiones entre The Last of Us y otras producciones? ¿Cómo le fue posible participar en la serie de HBO considerando su caPero en lo que concierne a The Mandalorian y The Last of Us existiendo en una cercanía para mi, es el mejor doble bocado que podría haber imaginado

En conversación con The Hollywood Reporter, el intérprete de Joel reconoció que hubo elementos elementos que le recordaron a su trabajo en The Mandalorian, a raíz de la conexión que su personaje tiene con un personaje más pequeño, pero también se acordó de otras producciones.

“Noté que hay tantas cosas que he visto que visualmente o temáticamente referencian a The Last of Us, como Logan”, explicó Pascal. “Pero en lo que concierne a The Mandalorian y The Last of Us, existiendo en una cercanía para mi, estas son el mejor doble bocado que podría haber imaginado”, agregó.

Al mismo tiempo, Pascal reveló que los productores de la serie de Star Wars “muy generosamente” le permitieron participar en la adaptación del videojuego.

“Jon Favreau y Dave Filoni creativamente no se limitan a la forma en que normalmente se hacen las cosas”, explicó Pascal. “Hemos improvisado poniéndome disponible para lo que necesiten. Dudo en revelar algo porque no quiero que se arruine ninguna sorpresa de la trama”, agregó teniendo en consideración que su personaje no siempre aparece sin su casco.

The Last of Us debutará el próximo 16 de enero en HBO y HBO Max.