Los recuerdos de Neo marcan el nuevo tráiler de The Matrix Resurrections

Cuando ya comenzó la cuenta regresiva para el estreno, Warner Bros dio a conocer un nuevo tráiler de The Matrix Resurrections.

Este adelanto aún deja varias interrogantes sobre la mesa, sin embargo, ratifica que en esta nueva entrega de la saga tanto Neo como Trinity comenzarán a recuperar poco a poco sus recuerdos y se embarcarán en una aventura que no solo contará con nuevos aliados, sino que también implicará más desafíos.

De hecho, este tráiler revela más sobre el papel de antagonista del personaje de Jonathan Groff, quien en la descripción del tráiler es presentado como “un socio de Thomas Anderson, un tipo corporativo, hábil y confiado con un encanto despreocupado, una sonrisa cautivadora y un ojo puesto en el resultado final: todo lo que el Sr. Anderson no es”.

The Matrix Resurrections fue dirigida Lana Wachowski y, sin más preámbulos, puedes ver su nuevo tráiler aquí:

Y, si aún no lo tienes claro, la sinopsis dice que “The Matrix Resurrections vuelve al mundo de las dos realidades: una, la vida cotidiana; la otra, la mentira que se esconde detrás. Para descubrir si su realidad es una construcción física o mental, para conocerse a él mismo realmente, el Sr. Anderson deberá decidir si quiere seguir al conejo blanco una vez más. Y si Thomas…Neo…ha aprendido algo, es que las elecciones son la única manera de salir o entrar en la Matrix. Por supuesto, Neo ya sabe lo que tiene que hacer pero lo que aún no sabe es que la Matrix es más fuerte, más segura y más peligrosa que nunca. Déjà vu. Keanu Reeves encarna el rol doble de Thomas Anderson/Neo, el hombre de la Matrix que se convirtió en El Salvador de la humanidad quien, una vez más, deberá elegir qué camino tomar. Carrie-Anne Moss es la icónica guerrera Trinity…¿O acaso es Tiffany, una mujer de los suburbios, madre de tres chicos y apasionada por las motocicletas?”

El estreno de The Matrix Resurrections está fijado para este 22 de diciembre.