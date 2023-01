Los responsables de The Last of Us explicaron la importancia de la escena de inicio de la serie

[En esta nota encontrarán spoilers sobre la serie de The Last of Us]

Los primeros minutos de la serie de The Last of Us no están dedicados a Ellie, Joel o Sarah, sino que se desarrollan varios años antes de los eventos centrales de esta adaptación y nos llevan a 1968 donde en el contexto de un programa científico se habla sobre la amenaza que los hongos podrían representar la humanidad.

Por supuesto, esa escena sirve para establecer el escenario de la propuesta de The Last of Us, pero según sus creadores su función es mucho más grande que una simple exposición.

En el podcast oficial de la serie (vía Mashable) el showrunner Craig Mazin explicó que inicialmente tenía dos ideas para la escena inicial de The Last of Us. La primera era recrear un clip de la serie Planeta Tierra donde un hongo se apodera de una hormiga. Pero aquella idea inspirada en la famosa serie documental narrada por David Attenborough no era precisamente lo que estaban buscando. Así, en última instancia se optó por la segunda opción, una discusión entre científicos ambientada en la década del ‘60.

“Es bastante aterrador y te dice todo lo que necesitas saber”, dijo Mazin sobre el clip de Planeta Tierra. “Entonces, lo que decidimos hacer fue hacer nuestro propio pequeño video como ese, que es interesante pero no necesariamente convincente. Era un poco un argumento intelectual”.

Neil Druckmann, el director del juego y la serie, agregó que la idea inicial era “un poco aburrida” y planteó que la discusión científica finalmente funcionaba mejor porque dejaba espacio para la interpretación.

“Como fanático te pilla desprevenido y ya te indica: todo lo que crees que sabes sobre esto, no lo sabes”, dijo Druckmann. “Logró lo que estábamos tratando de lograr con esa otra apertura de una manera mucho más efectiva y dramatizada que comienza a darte pistas o teorías de ‘tal vez así es como comenzó’. No lo estamos diciendo definitivamente, pero esta es una bonita y buena teoría”.

Pero eso no es todo lo que quería hacer este inicio de la serie ya que también pretendía establecer un amplio marco de tiempo para el desarrollo de la amenaza y establecer distancia con el elefante en la habitación: la pandemia del COVID-19.

“También hubo una oportunidad de abordar el elefante en la sala global, que es que todos acabamos de pasar por una pandemia viral”, dijo Mazin. “Pensé que era importante decirle a la gente, no somos un programa que les pide que compartan con nosotros algo de su propio horror personal sobre la pandemia viral. No lo estamos redactando. Estamos aquí para decirles en realidad hay algo mucho peor, que las pandemias virales volverán a ocurrir, han ocurrido antes, habrá millones de personas que volverán a morir, esto es parte del ciclo natural del planeta”

“Pero lo que aún no ha sucedido es una pandemia de hongos. Y si sucede, no estamos inventando, será terrible y posiblemente irrecuperable porque los hongos son mucho más complicados y están mucho más integrados en el ciclo de vida y muerte de la tierra que los virus”, sentenció.