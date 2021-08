Los sables de luz no faltan en el tráiler de Star Wars: Visions, el nuevo anime de la saga galáctica

El próximo 22 de septiembre, Disney+ estrenará la propuesta de Star Wars: Visions, la nueva serie anime basada en la creación de George Lucas.

Teniendo un carácter antológico, su presentación estará compuesta por nueve cortometrajes animados realizados por reconocidos estudios japoneses, incluyendo a Studio Trigger, Studio Colorido, Geno Studio y Production I.G. En tanto, entre sus directores se encuentran talentos como Hiroyuki Imaishi (Tengen Toppa Gurren Lagann) y Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex).

El nuevo tráiler deja en claro también que sus historias abordarán no solo mundos conocidos, sino que también explorarán otros rincones de la galaxia, al tiempo que las batallas de sables de luz estarán a la orden del día.

Vean el tráiler a continuación.