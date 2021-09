Los zombies cambian la historia de un momento de Avengers: Infinity War en un clip para el próximo episodio de What If...?

Desde que Marvel Studios presentó al primer adelanto de What If...? el episodio con los zombies se ha convertido en uno de los capítulos más esperados de este nuevo programa animado.

En ese sentido, en la antesala de su estreno, Marvel Studios no solo dio a conocer un par de pósters para anticipar a esta historia que ya es comparada con Marvel Zombies, sino que durante esta jornada también se dio a conocer un nuevo clip que adelanta cómo entrarán en juego los muertos vivientes.

En un tweet después de comentar sobre Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Mark Ruffalo compartió un clip para el próximo episodio de What If...?. Ese clip arranca con Bruce Banner llegando a la Tierra en el contexto de los eventos de Avengers: Infinity War pero, en lugar de reunirse con Doctor Strange, Wong y Tony Stark en el Sanctum Sanctorum, aquí Banner pretende enfrentarse solo contra la Orden Negra.

Pero cuando todo parece perdido para Banner repentinamente aparecen Iron Man, Doctor Strange y Wong. Sin embargo, esos nos son los héroes que Hulk y el público conocen.

El episodio con zombies de What If...? aparentemente involucrará a varios personajes ya que previamente Marvel reveló pósters enfocados en las versiones zombies de Steve Rogers y Clint Barton.

Este nuevo episodio de What If...? llegará este 8 de septiembre a Disney Plus.