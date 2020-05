Los zombies llegan a Legends of Tomorrow en el avance del próximo episodio

Una nueva amenaza se avecina en Legends of Tomorrow. Como si las luchas con asesinos seriales, malvados históricos y demonios no fueran suficientes, el próximo episodio añadirá a la historia de la serie nada más ni nada menos que zombies.

[Spoilers de Legends of Tomorrow a continuación]

En el capítulo titulado “I Am Legends”, en una clara referencia a I am a Legend de Will Smith, el equipo deberá lidiar con muertos vivientes mientras permanece atrapado en la casa de Constantine luego de que The Fates robaran la Waverider.

Pero mientras los zombies no serán una amenaza para las vidas de Constantine, Sara, Mick y compañía gracias a su nueva inmortalidad, lo que las hermanas de Charlie pueden hacer arriba de la nave capaz de viajar en el tiempo es un peligro inminente para los planes de las Leyendas con The Loom of Fate.

Puedes ver el avance de este episodio aquí:

Legends of Tomorrow estrenará su nuevo episodio el próximo martes en Estados Unidos.