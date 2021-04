Lucy Liu también interpretará a una villana en Shazam! Fury of the Gods

El elenco de Shazam! Fury of the Gods sigue tomando forma. Un par de semanas después de que se revelara que Helen Mirren será parte de la película como Hespera, desde Variety contaron que Lucy Liu también se incorporará el elenco de ese proyecto.

Particularmente Liu, quien es conocida por sus papeles en producciones como Los Ángeles de Charlie, Kill Bill y Chicago, interpretará a Kalypso, una villana que se presentará como la hermana de Hespera y a su vez ambas serán hijas de Atlas, uno de los personajes cuyos poderes forman parte de las habilidades de Shazam.

Shazam! Fury of the Gods será dirigida por David F. Sandberg, el mismo director de la película de 2019, y si bien todavía no hay muchos detalles sobre su trama se espera que incluya escenas de acción con la familia de Shazam. Todo mientras Liu y Mirren darán vida a las antagonistas como dejó claro el propio Sandberg en su broma a propósito de este anuncio.

Actualmente el estreno de Shazam! Fury of the Gods está planificado para el 2 de junio de 2023 en Estados Unidos.