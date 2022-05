Magic: the Gathering anuncia 85 cartas basadas en el universo de Baldur’s Gate

Desde Wizard of tthe Coasts, anunciaron una nueva expansión para Magic: the Gathering, la cual estará basada en el universo del videojuego de Dungeon’s and Dragons, Baldur’s Gate.

Según fue dado a conocer, esta expansión que estará centrada en el formato Commander, tendrá por nombre Commander Legends: Battle for Baldur’s Gate y sumará 85 cartas. Debido a esto, es que no se podrá usar en otros formatos del juego como Modern o Standard.

El primer juego de Baldur’s Gate se lanzó en 1998 y fue desarrollado por BioWare, posteriormente, dos años más tarde el juego tuvo una secuela. Actualmente se encuentra en desarrollo una tercera entrega de la mano de Larian Studios, la cual se encuentra disponible a través del formato de Acceso Anticipado en Steam.

Como es de esperar, esta expansión traerá al juego de cartas a varios de los personajes que ya se vieron en los videojuegos, y puedes revisar el listado de cartas a través del siguiente enlace.