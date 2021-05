Magneto volverá a enfrentar un juicio en lo nuevo de Marvel Comics

Magneto será el foco del nuevo título de Marvel Comics para la franquicia de los X-Men. Si bien aún no hay muchos detalles al respecto, durante esta semana la editorial anunció a The Trial of Magneto (El juicio de Magneto).

Mediante su sitio web, Marvel Comics reveló que The Trial of Magneto es un título que será lanzado en agosto y aunque aún se desconocen detalles sobre su extensión y equipo creativo, la compañía prometió que esta historia es un “juicio que amenaza con dividir a los mutantes”.

Todo mientras también se dio a conocer una imagen promocional dibujada por John Romita Jr, quien recientemente regresó a la denominada “Casa de las Ideas” después de un paso por DC Comics.

En ese sentido, cabe señalar que este no es el primer juicio que Magneto enfrenta en la trayectoria de los cómics de los mutantes. Después de todo, en las páginas de Uncanny X-Men #200 se desarrolló la versión original de The Trial of Magneto en una historia que precisamente fue dibujada por Romita Jr.

Pese a que por ahora se desconoce si Romita Jr dibujará o no el interior del nuevo The Trial of Magneto, cabe recordar que tiempo atrás Marvel Comics anticipó varios títulos nuevos de los X-Men y entre ellos figuraba una serie sin nombre por Leah Williams y Valerio Schiti.

Varios fanáticos especularon que dicho cómic se llamaría The Trial. No obstante, aunque ese titulo también será lanzado en agosto, por ahora no tiene nombre oficial y se desconoce qué relación podría tener con esta publicación de Magneto.

Así, todo apunta a que tendremos que esperar para que Marvel entregue más detalles respecto a The Trial of Magneto durante la próxima semana .