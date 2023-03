Marc Guggenheim, uno de los responsables del Arrowverso, tachó a la franquicia de superhéroes The CW como una pérdida de tiempo y lamentó que James Gunn no lo incluyera en los planes de DC Studios

En el ocaso del Arrowverso, uno de sus principales responsables decidió apuntar contra la nueva administración de las adaptaciones de DC comandadas por James Gunn y Peter Safran bajo DC Studios.

Mediante su blog personal Marc Guggenheim, guionista, productor y co-creador del Arrowverso, criticó su exclusión de la mesa creativa que Gunn y Safran armaron para trazar su plan para DC Studios.

“Me hubiera gustado haber conseguido al menos una reunión”, dijo Guggenheim. “No (quería) un trabajo, ojo. Una reunión. Una conversación. Un pequeño reconocimiento de lo que intenté contribuir al gran tapiz que es el Universo DC. Después de todo, solo había pasado nueve años trabajando duro en ese viñedo. (Sin incluir muchos más años co-escribiendo la película Green Lantern, una serie de streaming de Green Lantern y cómics como The Flash, Batman Confidential, Adventures of Superman y Justice Society of America)”.

De acuerdo a lo que se reportó tras el anuncio de los primeros proyectos de DC Studios, aquella sala de guionistas solo incluyó a un par de creadores ligados a proyectos pasados inspirados en los cómics de DC como el showrunner de Doom Patrol y la guionista de The Flash y Birds of Prey. Todo mientras Gunn y Safran contaron con nombres de los cómics como Tom King o que han trabajado en otras franquicias como Jeremy Slater (Moon Knight, Umbrella Academy) y Christal Henry (Watchmen).

Pero ese no fue el único reclamo de Guggenheim y el escritor también reprochó lo infructuoso de su trabajo en el Arrowverso.

“Y luego hubo otras cosas que básicamente se reducen a que, aunque trabajar para DC ha sido una satisfacción creativa, implicó mucha adversidad, desafíos y sacrificios personales, ninguno de los cuales parece haber redundado en ningún beneficio profesional. En pocas palabras, Arrowverso no me ha llevado a ningún otro trabajo, por lo que parece, al menos a nivel profesional, que realmente perdí el tiempo”, sentenció.

“Por supuesto, sé que mi experiencia en este sentido difícilmente es sui generis. De hecho, recientemente se ha vuelto demasiado común que la lealtad que los escritores dedican a los estudios no se devuelve en especie. Y esas son las buenas situaciones”, añadió.

La franquicia apodada como Arrowverso comenzó con Arrow en 2012 y se extendió con programas derivados como The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, Batwoman y, en cierta medida. Black Lighting y Constantine, hasta este año cuando finalizará con la novena temporada de The Flash.

Esta saga no estuvo libre de polémicas y decisiones controversiales (como la muerte de Black Canary en Arrow), pero también nos entregó apuestas como Crisis en Tierras Infinitas o Crisis en la Tierra X. En ese sentido, los reparos de Guggenheim son bastante llamativos dado lo mucho que duró la franquicia y su posición en la era anterior de las adaptaciones de DC.