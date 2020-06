Mark Hamill tuvo un cameo en la primera temporada de The Mandalorian

Mark Hamill es conocido mundialmente como el actor que inmortalizó a Luke Skywalker en las películas de Star Wars, sin embargo, a lo largo de su carrera Hamill también ha conseguido reconocimiento por sus roles de voz.

Desde el Joker hasta Darth Bane, el actor ha interpretado distintos personajes gracias a su talento vocal y de hecho eso fue lo que le permitió participar discretamente en la primera temporada de The Mandalorian.

Según recoge The Wrap, en el último episodio de la serie documental Disney Gallery: The Mandalorian se reveló que Hamill participó de la primera temporada de la serie live-action de la franquicia que es emitida por Disney Plus.

Concretamente Hamill apreció en “The Gunslinger”, el quinto episodio de la primera temporada, donde fue la voz del droide EV-9D9.

Como recordarán, EV-9D9 aparece en un bar de Tatooine y es quien le dice al Mando que no hay trabajos disponibles porque el Gremio de cazarrecompensas se retiró de ese planeta.

EV-9D9 no es un personaje nuevo de Star Wars y previamente habría aparecido en la corte de Jabba el Hutt en El retorno del Jedi, por lo que probablemente su cameo en The Mandalorian no pasó desapercibido para algunos.

Pero, si no recuerdan la escena, aquí pueden ver un video con extracto:

De todas maneras, es preciso señalar que esta no es la primera vez que Hamill tiene una cameo de estas características en Star Wars. En The Rise of Skywalker el actor además fue la voz de Boolio, el personaje que inicialmente ayuda a la Resistencia y después es decapitado por la Primera Orden.