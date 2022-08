Mark Ruffalo defendió el volumen de contenido de Marvel Studios y argumentó que el MCU tendría más variedad que Star Wars

En las primeras etapas de la franquicias de Marvel Studios los estrenos estaban separados por meses e incluso años. Sin embargo, a medida que la popularidad del MCU fue creciendo las ventanas entre los distintos lanzamientos se fueron acortando y por cortesía de la nueva estrategia de la compañía con las series para Disney Plus ahora prácticamente tenemos nuevo contenido de esa saga de superhéroes mensualmente.

Pero mientras figuras como Damon Lindelof sienten que tal vez sería beneficioso que existiera un menor volumen de producciones de Marvel, Mark Ruffalo defendió el modelo de la saga donde interpreta a Bruce Banner/The Hulk.

En una entrevista con Metro a propósito del estreno de She-Hulk, el actor aseguró que no está preocupado por la cantidad de contenido que lanza Marvel Studios y cree que la franquicia tendría una amplia gama para ofrecer a diferencia de Star Wars, la otra gran saga de Disney.

“No es algo que me preocupe”, respondió Ruffalo al ser consultado sobre si creía que existía demasiado contenido de Marvel. “Entiendo que estas cosas siguen su curso y luego viene algo más. Pero lo que Marvel ha hecho bien es que, dentro del MCU, tal como lo hacen con los cómics, permiten que un director o un actor recreen cada pieza a su propio estilo, a su semejanza”.

“Marvel generalmente les permite traer eso al material. Si miras Star Wars, prácticamente obtendrás la misma versión de Star Wars cada vez. Puede que tenga un poco de humor. Puede tener un poco de animación diferente. Pero siempre estás, en realidad, en ese mismo tipo de mundo. Pero con Marvel puedes tener una sensación completamente diferente incluso dentro del Universo Marvel”, añadió el actor.

Tan solo este año Marvel Studios ha estrenado dos películas (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder), tres series (Moon Knight, Ms. Marvel, I am Groot) y planea lanzar otro programa más (She-Hulk) además de una película (Black Panther: Wakanda Forever) y especiales de Navidad y Halloween. Es decir, solo este 2022 la compañía ha presentado más proyectos que todo lo que abarcó su Fase 1.

Pero aparentemente aún hay interés por estas apuestas y la empresa comandada por Kevien Feige ya tiene un plan que contempla dos fases más y llega hasta 2025 con dos nuevas películas de los Vengadores.

She-Hulk, la siguiente serie del MCU, debutará este 18 de agosto en Disney Plus.