Martin Scorsese dice que los cineastas tienen que “pelear más fuerte” contra el cine de superhéroes

En el marco de la promoción de su nueva película, el drama Killers of the Flower Moon, el director Martin Scorsese abordó el estado actual de la industria y destacó lo conseguido por Oppenheimer, asegurando que la película que se encamina a recaudar más de mil millones de dólares representa una forma para “pelear más fuerte” en contra del éxito de las películas basadas en cómics.

“El peligro es lo que le está haciendo a nuestra cultura. Porque habrá generaciones que piensen que las películas son sólo eso: eso es lo que son las películas”, dijo Scorsese a la revista GQ.

“Hay generaciones que ya piensan eso. Lo que significa que entonces tendremos que luchar con más fuerza. Y tiene que venir desde la base. Tiene que venir de los propios cineastas. Y tendrás, ya sabes, a los hermanos Safdie, y tendrás a Chris Nolan, ¿sabes a qué me refiero? Y golpéalos por todos lados. Golpéalos por todos lados y no te rindas. Veamos que tienes. Sal y hazlo. Ve a reinventarte. No te quejes de eso. Pero es verdad, porque tenemos que salvar el cine”, recalcó.

Adicionalmente, Scorsese remarcó que hay películas que tienen méritos artísticos, pero de todas formas cree que hoy por hoy domina una creación seriada en vez de algo que tenga una verdadera voz. Algo que decir.

“Creo que el contenido fabricado no es realmente cine. Es casi como si la inteligencia artificial hiciera una película. Y eso no significa que no tengas directores increíbles y gente de efectos especiales haciendo hermosas obras de arte. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significan estas películas? ¿Qué te aportarán? Aparte de una especie de consumo de algo y luego eliminarlo de tu mente, de todo tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, ¿qué te está dando?”, finalizó.,

Consideren que Netflix impulsó la definición de su grilla como “contenido”, por lo que el director también hace referencia al escenario actual de las películas en la era del streaming, no solo del cine de superhéroes.