Martin Scorsese planearía filmar su nueva película en febrero de 2021

Después de una postergación en sus planes debido a la pandemia y luego de las dificultades para encontrar a una compañía que respaldara financieramente al proyecto, Martin Scorsese ya tendría en la mira una nueva fecha para comenzar a filmar su próxima película: Killers of the Flower Moon.

De acuerdo a un artículo de Osage News recogido por Indiewire, las filmaciones de Killers of the Flower Moon comenzarían en febrero de 2021 en Oklahoma y se extenderían por 16 semanas.

En ese panorama, además se esperaría que la pre-producción y el equipo de la película estén listos para llegar a ese lugar entre noviembre y diciembre de este año.

“Mi información más reciente es que comenzarían a filmar, sujetos al coronavirus, en febrero de 2021”, dijo Geoffrey Standing Bear, el Jefe principal de The Osage Nation. “Y estarán aquí unas 16 semanas. Van a empezar a mudarse aquí en silencio, no estoy ayudando mucho en eso, pero en silencio alrededor de noviembre y diciembre. Entonces, ya vienen”.

Killers of the Flower Moon estará basada en el libro Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI de David Grann y contará con un guión de Eric Roth (Forrest Gump).

El elenco de la película estará encabezado por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, y a grandes rasgos su trama se centrará en una serie de asesinatos de miembros de la nación Osage en Oklahoma que ocurrieron en la década de 1920 después de que se descubriera petróleo debajo de sus tierras.

En ese sentido, Osage News dice que se espera que la producción de la película además cuente con varios nativos americanos como miembros del equipo.

Killers of the Flower Moon será realizada bajo el amparo de Paramount, pero como el presupuesto de la película se disparó en un punto de su desarrollo, ahora también contará con financiamiento por parte de Apple.