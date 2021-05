Marvel publicará un nuevo cómic de Star Wars: The High Republic

Un nuevo título se sumará a las publicaciones de Marvel para la era de la Alta República de Star Wars. Se trata de Star Wars: The High Republic – Trail of Shadows, una nueva miniserie que será escrita por Daniel José Older y dibujada por David Wachter.

Trail of Shadows se sumará a The High Republic, el otro cómic de la era de la Alta República y que ya va en su quinto número. Sin embargo, mientras The High Republic es una historia en el estilo habitual de la franquicia espacial, Trail of Shadows buscaría posicionarse como una entrega de misterio que además estará conectada a la novela The Rising Storm.

Concretamente la trama de este nuevo cómic se desarrollará después de “los impactantes eventos de la Feria de la República” y mostrará como un jedi llamado Emerick Caphtor debe “investigar un extraño misterio relacionado con la Orden Jedi”. Todo mientras “al mismo tiempo, la canciller Lina Soh llama a Sian Holt, una detective privada de alto nivel para investigar el mismo misterio”.

En ese sentido, la pregunta al centro de Trail of Shadows apuntará a si Emerick y Sian podrán resolver este acertijo antes de que alguien más muera.

“Hay muchos hilos extraños y aterradores que desentrañar aquí”, comentó Older. “Y el excelente arte de David Wachter encaja perfectamente con el estado de ánimo, la urgencia y la profundidad de esta historia”.

Así, aunque el escritor tanteó que este dúo estará inspirado en clásicas dinámicas como Mulder y Scully de The X-Files, Tom Groneman, el editor de Marvel, también reafirmó que seguirá siendo una historia de Star Wars.

“Esto todavía está muy ambientado en la edad de oro de los Jedi. Los muchos soles de la galaxia están brillando intensamente en la Orden (Jedi). Pero en Star Wars, la oscuridad siempre se eleva para encontrarse con la luz y Starlight Beacon proyecta una larga sombra”, sentenció Groneman.

Star Wars: The High Republic – Trail of Shadows #1 será publicado en octubre.