Marvel Studios confirmó el inicio de la pausa en la filmaciones de Black Panther: Wakanda Forever

Lo que los reportes habían indicado finalmente es oficial y durante este viernes Marvel Studios emitió una declaración para confirmar el inicio de una pausa en las filmaciones de Black Panther: Wakanda Forever.

La declaración recogida por el portal Deadline fue firmada por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, junto a los productores Louis D’Esposito y Nate Moore; y sostiene que el rodaje se pausará debido a la lesión que sufrió Letitia Wright, la actriz detrás Shuri a inicios del rodaje.

“Letitia tuvo un terrible accidente en nuestro set durante un truco en agosto. Fue un recordatorio de la importancia de la seguridad en todo momento en nuestro trabajo, que sabemos que comprenden y con la que están comprometido”, señalaron en la declaración que apunta al equipo de producción de la secuela de Black Panther. “Lo que inicialmente pensamos que eran lesiones menores resultó ser mucho más grave, ya que Letitia sufrió una fractura crítica de hombro y una conmoción cerebral con efectos secundarios graves. Ha sido un proceso doloroso y Letitia ha estado en casa recuperándose con sus médicos y el apoyo de la familia”.

Por supuesto, esta no es la primera dificultad que la secuela de Black Panther encuentra en su desarrollo ya que, además de la pandemia, la producción ha tenido que lidiar con la muerte de Chadwick Boseman. En ese sentido, la declaración de Marvel Studios también señala que todos estarían “enfocados en terminar la película con excelencia, honrando la memoria de nuestro querido hermano Chadwick en el proceso”.

Por ahora no hay muchos detalles oficiales sobre la trama de la secuela de Black Panther, sin embargo, dado que Boseman no será reemplazado como T’Challa, se espera que Shuri tome un papel más relevante en la secuela. Así, la declaración de Marvel Studios remarca que aunque la película continuó parte de su desarrollo sin la actriz que encarna a la hermana de T’Challa, claramente no pueden realizar mucho sin uno de sus personajes principales.

“Desafortunadamente, no llegamos aquí sin algunos contratiempos. Ejecutar una producción de esta escala en medio de una pandemia no es una tarea fácil, y ustedes se ha mantenido diligentes y profesionales en todo momento(...)”, señalaron. “Hemos ajustado nuestro cronograma de producción para que (Letitia) tenga el tiempo que necesita para curarse, ¡pero solo hay una cantidad de cosas que podemos hacer sin Shuri! También queremos agradecer a Letitia por todo lo que está haciendo para volver al set: sabemos cuánto le encanta este papel, lo difícil que ha sido para ella estar fuera y lo duro que está trabajando para recuperarse lo más rápido posible. Estamos esperando ansiosamente su regreso y sabemos que todos volveremos más fuertes juntos”.

Ante este panorama, e imaginando que no se den las complicaciones que podrían suceder por el supuesto estado de vacunación de Wright, se espera que Black Panther: Wakanda Forever reanude sus filmaciones en enero de 2022 con miras a un estreno en noviembre del próximo año.