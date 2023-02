Marvel Studios habría postergado a The Marvels para darle más aire al trabajo de los artistas de efectos digitales

Recientemente fue revelado que The Marvels, la secuela de la película de Capitán América que incluirá a personajes de series como WandaVision y Ms. Marvel, postergó su estreno.

Si bien inicialmente se esperaba que la película llegara a los cines a fines de julio, posteriormente se reveló que la producción fue trasladada por Marvel Studios hasta noviembre de este año para reunir a personajes como la Carol Danvers / Capitana Marvel de Brie Larson, la Monica Rambeau interpretada por Teyonah Parris y Kamala Khan / Ms. Marvel que dio vida Iman Vellani.

Con lo anterior en cuenta, ahora desde el portal The Wrap citaron a fuentes del estudio para plantear que la postergación del estreno se debió a una causa en específico: dar más tiempo a la post-producción de la película. Es decir, más holgura para que los efectos digitales sean terminados.

En el último tiempo han surgido múltiples críticas en contra de Marvel Studios debido a la presión que ejercen sobre las casas de efectos visuales con los que operan. De hecho, algunos trabajadores de esas compañías los tildan de ser “un cliente horrible”.

Más aún, durante el año pasado inclusive se llegó a plantear que Marvel sobreexplota a los artistas de efectos visuales: “Todos sus proyectos tienden a tener poco personal”, explicaron en ese momento.

De todo eso no estuvo ajeno la propia Ant-Man and the Wast: Quantumania, ya que un grupo de artistas cuestionó a la producción por esas mismas causas.