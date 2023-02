Marvel Studios habría ralentizado el desarrollo de su proyecto de Nova y podría estrenar solo dos series durante este 2023

A comienzos de esta semana el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que la compañía pretendía cambiar el ritmo para el lanzamiento de sus series. Todo con el objetivo de entregar mejores apuestas y así poder sobresaltar en el poblado panorama televisivo que existe actualmente.

En esa oportunidad Feige no detalló cómo se plasmaría ese plan en los estrenos de Marvel Studios para Disney Plus de este año y solo indicó que la iniciativa implicaría menos lanzamientos anuales y por ende un mayor espacio entre cada entrega.

Pero aunque Marvel Studios todavía no da una actualización oficial de su grilla de estrenos, un nuevo reporte sostiene que al menos para este 2023 la estrategia implicaría el retraso en el debut de algunas producciones.

Concretamente The Hollywood Reporter (THR) dice que pese a que en un minuto Marvel Studios quería estrenar al menos cinco proyectos en Disney Plus este 2023, ahora “las únicas apuestas seguras para debutar este año” serían Invasión Secreta y la segunda temporada de Loki.

Recuerden que aparte de esas series los planes de Marvel Studios para este año incluyen (o incluían) a la segunda temporada de What If …? , Ironheart, Agatha: Coven of Chaos y Echo. Pero aunque Ironheart y Echo ya habrían completado sus filmaciones, THR dice que “es poco probable” que esas producciones lleguen en 2023 porque la compañía comandada por Feige quiere distribuir en más tiempo su contenido y mejorar cosas en post-producción.



En ese sentido, como Marvel Studios lanzaría menos proyectos de lo presupuestado inicialmente para este 2023, THR también sostiene que el desarrollo de otras producciones como la serie de Nova “ahora están en un camino más lento”.



Esta nueva estrategia de Marvel Studios para sus series no solo tendría relación con la recepción de sus proyectos más recientes, sino que también respondería a una situación general en Disney que, por ejemplo, incluyó una disminución en el número de suscriptores de Disney Plus.

De hecho, The Hollywood Reporter dice que la administración de Disney comandada por Bob Iger implementará un nuevo “nivel de rigor en Marvel y en toda la compañía” marcado por una importancia en las cifras.