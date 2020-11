Marvel Studios iniciaría los trabajos de la serie de Moon Knight a comienzos de 2021

A pesar de las restricciones de COVID-19, que han puesto un freno en los estrenos cinematográficos, las plataformas de streaming necesitan contenido desesperadamente. De ahí que en Marvel Studios seguirán impulsando sus trabajos para satisfacer el hambre existente en la plataforma de Disney+.

Por eso no sorprende el nuevo reporte del portal Discussing Film, el cual asegura que la compañía liderada por Kevin Feige impulsará la producción de la serie basada en el antihéroe conocido como Moon Knight. Sus grabaciones se iniciarían a comienzos del próximo año en la ciudad de Budapest, capital de Hungría.

La serie será protagonizada por Oscar Isaac, mientras que los ocho episodios serán dirigidos por el realizador egipcio Mohamed Diab. La dirección de fotografía correrá a cargo de Gregory Middleton (Watchmen, Game of Thrones), mientras que Stefania Cella será la diseñadora de producción.

Creado por Doug Moench y Don Perlin, Moon Knigth aborda la historia de un exboxeador y mercenario con múltiples alter-egos, lo que impulsa sus posteriores problemas psicológicos, que adquiere accidentalmente los poderes del dios egipcio de la luna.

La serie es uno de los varios proyectos televisivos que impulsa Marvel Studios, sumándose a iniciativas ya confirmadas como WandaVision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, She-Hulk y Ms. Marvel.