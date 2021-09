Marvel Studios tiene 31 proyectos en carpeta para su universo de series y películas

En conversación con la radio argentina 221, la ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso, abordó el futuro del exitoso universo de la compañía.

En ese escenario, la productora reveló que ya hay 31 proyectos en desarrollo, lo que incluye a algunas iniciativas ya anunciadas como las nuevas películas de Blade y de Los Cuatro Fantásticos.

“Tenemos 31 proyectos andando y las historias que contamos tienen que ver con el factor humano”, planteó mientras se encuentra en Londres durante las filmaciones de la nueva película de Capitana Marvel.

Por ahora no existen detalles, pero la treintena de proyectos incluyen al cine y el streaming. Este año por ejemplo se estrenó la serie animada What If, por lo que no solo debiese existir un componente live-action en los planes a futuro de la compañía.

Además, tengan en cuenta que este año Marvel Studios presentará a la serie de Hawkeye, la película de Los Eternos y la esperada secuela de Spider-Man: No Way Home.