Marvel Studios y Sony quieren que Spider-Man: No Way Home sea nominada como Mejor Película en los Premios Oscar

Hasta la fecha Marvel Studios solo ha ganado tres Premios Oscar y todos son por cortesía de Black Panther. Pero la compañía quiere cambiar esa estadística y de la mano de Sony pretende que ambas empresas puedan quedarse con varias estatuillas de la Academia gracias a la propuesta de Spider-Man: No Way Home.

Sobre el papel Spider-Man: No Way Home cumple con todos los requisitos para ser considerada en las categorías más importantes de los Premios Oscar, pero eso no significa que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas termine por nominar a la película.

¿La razón? Puede que existan películas más llamativas para contemplar de cara a la próxima edición de aquellos importantes premios del cine, pero Kevin Feige ya señaló que siente que habría un sesgo respecto a las películas de superhéroes.

En ese sentido, en una conversación con The Hollywood Reporter respecto a la campaña que Marvel Studios y Sony quieren realizar para que Spider-Man: No Way Home ea nominada como Mejor Película en los Premios Oscar, el productor detrás del MCU recalcó que quiere que la nueva cinta de Spidey sea reconocida tal y como sucede con las cintas de otros géneros que gozan de buena recepción.

“Creo que ambos tipos de películas merecen reconocimiento”, dijo Feige antes de emplazar a la Academia a tomar en cuenta “el arte que se dedica a la narración de historias que conectan con una amplia gama de personas a un nivel muy emocional”.

“Es algo bueno cuando la gente está en un cine y se pone de pie y grita. Es bueno cuando la gente se seca las lágrimas porque está pensando en sus últimos 20 años de cine y lo que ha significado para ellos”, dijo el mandamás del MCU. “Eso, para mí, es algo muy bueno, el tipo de cosas para las que, en su momento, la Academia se fundó para reconocer”.

Pese a que su estreno recién se concretó durante la semana pasada, Spider-Man: No Way Home ha conseguido cifras de recaudación bastante positivas. Algo que aunque obviamente es favorable para los estudios, ni Marvel Studios ni Sony quieren que perjudique la recepción sobre la apuesta dirigida por Jon Watts.

“El aspecto comercial de calidad es realmente difícil de lograr. No Way Home es una excelente realización cinematográfica. Y esto es con lo que la Academia necesita estar conectada”, dijo Tom Rothman, el presidente de Sony Pictures.

En ese sentido, Feige y Rothman sacaron a colación a las 11 estatuillas que se llevó El Señor de los Anillos: el retorno del Rey para retratar qué esperan que suceda con Spider-Man: No Way Home como una cinta de fantasía exitosa en lo comercial.

“Esta película (No Way Home) tardó 20 años en realizarse. Es realmente una carta de amor a todas las películas de Spider-Man anteriores, a todas las personas que trabajaron en esas películas y al género de películas de superhéroes”, dijo Feige.

“En la forma en que El Retorno del Rey fue una especie de celebración y culminación de todo ese trabajo increíble que se había hecho en esa trilogía, esta es una celebración tanto de nuestro trilogía Homecoming y de las otras cinco encarnaciones de Spider-Man que habían sucedido antes”, sentenció Rothman. “Al igual que la tercera película de El Señor de los anillos, esta es la conclusión de una serie épica y es un cine comercial de calidad. Black Panther fue un cine comercial de calidad. Es fundamental que la Academia no pierda su conexión con el cine comercial de calidad”.

¿Podrá Spider-Man: No Way Home conseguir nominaciones para las categorías más importantes de los Premios Oscar? La respuesta definitiva recién llegará con el anuncio de los nominados en febrero del próximo año, pero por ahora Marvel Studios y Sony planean realizar una campaña para que eso sea posible e incluso quieren invertir parte de la recaudación de la cinta en una campaña para los Oscars.