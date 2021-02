Marwan Kenzari será parte de la película de Black Adam

El elenco de la película de Black Adam sigue tomando forma. Con miras a un inicio de las filmaciones planificado para el próximo mes de abril, desde The Hollywood Reporter sostienen que Marwan Kenzari está en la última etapa de conversaciones para sumarse al elenco de la película protagonizada por Dwayne Johnson.

Así Kenzari, quien interpretó a Jafar en el live-action de Aladdin y también fue parte de la película de The Old Guard, se sumaría a un elenco que ya cuenta con Noah Centineo como Atom Smasher, Aldis Hodge como Hawkman y Quintessa Swindell como Cyclone. No obstante, hasta el momento no hay claridad respecto a qué papel podría interpretar el actor.

Después de todo, mientras de THR dicen que el rol de Kenzari se mantiene en secreto, desde The Wrap sostienen que el actor interpretará al villano de la cinta y un rumor anterior del portal The Illuminerdi plantea que Kenzari podría dar vida a nada más ni nada menos que Sabbac. Pero eso no está confirmado.

La película de Black Adam se enfocará en la historia del famoso rival de Shazam y, además de mostrar a Kahndaq, presentará a una versión de la Sociedad de la Justicia.

Black Adam será dirigida por Jaume Collet-Serra (La huérfana) y planearía comenzar sus filmaciones durante el próximo mes de abril en la ciudad de Atlanta en Estados Unidos pese a que aún no tiene una fecha de estreno debido a la pandemia.