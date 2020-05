Más de 20 juegos clásicos de SNK llegarán gratis a Twitch Prime

Pronto los suscriptores de Twitch Prime podrán acceder a un montón de títulos de SNK y es que este lunes ambas compañías anunciaron una nueva alianza que llevará a más de 20 juegos de la compañía gratis a dicha plataforma.

Todo comenzará este martes 26 de mayo cuando Twitch Prime y SNK lancen los primeros 7 juegos que se presentarán de manera gratuita para los suscriptores del servicio online.

Esos juegos serán Fatal Fury Special, Art of Fighting 2, Blazing Star, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 2002, Pulstar y Samurai Showdown II.

Pero evidentemente eso no será todo y ambas compañías prometen que durante el próximo trimestre también llegarán juegos como Garou: Mark of the Wolves, The Last Blade 2, Metal Slug 2, The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition, Sengoku 3 y King of the Monsters.

Puedes ver el tráiler de anuncio a continuación: