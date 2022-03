Matt Reeves defendió la duración The Batman

En un mundo donde existen películas como Zack Snyder’s Justice League y Avengers: Endgame, claramente The Batman no es la cinta con temática de superhéroes más larga que se ha lanzado durante el último. Sin embargo, pese a que solo en ese terreno hay producciones mucho más extensas que la nueva entrega DC, no han faltado comentarios y críticas al respecto.

Así, cuando muchas personas recién se están preparando para ver The Batman, Matt Reeves quiso aclarar las cosas y en una entrevista con The New York Times defendió la duración de la película.

Tengan en cuenta que en algunas de las primeras reseñas de The Batman se comentó que la película era muy extensa, por lo que aunque la mayoría de las observaciones sobre la cinta han sido buenas, al abordar el tema de la longitud Reeves dijo: “Una vez que ves la película, (su duración) deja de ser un problema. Es inmersiva, te atrapa y te mantiene absorto”.

Si bien en varias oportunidades Reeves ha afirmado que no existe un corte diferente de The Batman y que la versión PG-13 de 176 minutos que llegará a los cines es su edición definitiva, el director remarcó que la actual extensión del debut de Robert Pattinson como Batman es menor que un corte inicial que se mostró en las pruebas de audiencia.