Matt Reeves explicó cómo de la serie sobre la Policía de Gotham “evolucionó” a un foco en Arkham Asylum

Pese a que Warner Bros todavía no confirma la realización de una secuela de The Batman, el estudio ya comprometió dos expansiones del mundo de la película protagonizada por Robert Pattinson. Así, tal y como Peacemaker se presentó como un spin-off de The Suicide Squad, HBO Max concretaría una serie sobre el Departamento de Policía de Gotham y otra producción enfocada en El Pingüino como spin-offs de The Batman.

Si bien esas series todavía no cuentan con una fecha de estreno, en el contexto del debut de The Batman se han comenzado a revelar detalles sobre sus premisas y mientras Colin Farrell tanteó que en su programa veremos como Oswald Cobblepot comienza a ascender en el mundo criminal de Gotham tras los eventos de la película, ahora el director Matt Reeves aclaró en qué está la serie sobre el Departamento de Policía de Gotham.

Como recordarán, cuando se anunció ese spin-off de The Batman, se planteó que aquel programa básicamente sería una precuela de la película que abordaría la corrupción dentro del Departamento de Policía de Gotham. No obstante, días atrás el propio Matt Reeves indicó que Arkham Asylum también tendría un papel importante en esa historia.

En ese sentido, durante una reciente entrevista con The Cyber Nerds, el director aprovechó de esclarecer sus declaraciones y explicó que durante el desarrollo su foco habría cambiado y ahora aquella infame institución conocida como Arkham sería una parte central de la premisa de la serie.

“Sobre el (spin-off) de la Policía de Gotham, esa historia ha evolucionado un poco”, dijo Reeves. “De hecho, ahora nos hemos (movido) más al ámbito de lo que sucedería exactamente en el mundo de Arkham en lo que se refiere a lo posterior a nuestra película y algunos de los personajes”.

De acuerdo a Reeves la idea sería concretar una historia similar a “una película de terror o una casa embrujada que es Arkham”.

“La idea es que nuevamente, como Gotham es un personaje en la película, realmente quiero que Arkham exista como personaje”, añadió el director. “Entras en este entorno y te encuentras con estos personajes de una manera que se siente realmente fresca. Y así, en nuestro trabajo en Gotham, esa historia comenzó a evolucionar y comenzó a sentirse (como), ‘Espera, realmente deberíamos inclinarnos en esto’. Y luego ahí es donde se ha ido”.

En una entrevista paralela con el podcast Happy Sad Confused, Reeves comentó que la serie de la Policía de Gotham estaría en pausa por lo que aparentemente este proyecto de Arkham reemplazaría a esa apuesta. No obstante, aún no hay nada completamente claro al respecto.

“Una cosa que no vamos a hacer es lo que iba a ser... está el programa de la policía de Gotham, que en realidad está en suspenso. Realmente no vamos a hacer eso”, dijo Reeves. “La serie iba a ser algo así como ‘El príncipe de la ciudad’, donde iba a ser el año uno porque la película es el año dos, y quería que fuera la primera aparición. Pero no iba a ser una historia de Batman. Se trataría de un policía corrupto, y de cómo la peor pandilla de Gotham era la Policía. Y (el policía) habría tocado caminos con Gordon. Habría sido alguien con quien medirlo, pero sería una batalla por su alma”.

Considerando algunos de los elementos que se plantearon en The Batman, una serie que no solo explore la historia de Arkham, sino que también aborde el estado de la Policía de Gotham sin duda puede ser interesante para construcción del mundo de la película. Pero por ahora todo indica que tendremos que seguir esperando para más detalles como el título oficial y la sinopsis de este proyecto.