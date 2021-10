Melissa Benoist está dispuesta a regresar como Supergirl tras el final de la serie

Después de seis temporadas y más de cien episodios la serie de Supergirl concluirá el próximo 9 de noviembre. Pero aunque los fanáticos tendrán que despedirse de las aventuras regulares de la versión de Kara Zor-El interpretada por Melissa Benoist, la actriz tiene claro que algún día podrían pedirle que regrese como la heroína. Después de todo, con los constantes crossovers y guiños a la nostalgia que están marcando a las producciones de superhéroes en la actualidad, no parece descabellado pensar que podría volver a portar la famosa “S” en el futuro.

Así, aunque Benoist reconoció que actualmente está lista para descansar de su trabajo en la serie emitida por The CW, en una reciente entrevista con EW la actriz también planteó que estaría dispuesta a volver a interpretar a Supergirl tras el final de la serie.

“No me opongo a volver a ponerme el traje y sé que probablemente habrá oportunidades de hacerlo”, señaló Benoist. “Tendría que sentirse bien para el personaje y sé que probablemente le harían justicia. Me encanta actuar con Grant Gustin (de The Flash). Me encantan Tyler Hoechlin y Bitsie Tulloch en Superman & Lois. Así que no, no me opongo”.

Hasta ahora la versión de Kara interpretada por Benoist no ha aparecido en Superman & Lois, la serie que se enfoca en la interpretación del Hombre de Acero que debutó en Supergirl. En ese sentido, aquel programa sería una instancia más que correcta para que la actriz vuelva a interpretar a Kara sobre todo considerando que el vínculo entre ambas series será reforzado por la aparición de Lucy Lane.

No obstante, por ahora no hay nada asegurado y lo único claro es que la serie sobre la heroína concluirá en noviembre con lo que Benoist promete que será un cierre adecuado para la historia de Kara.

“Yo diría que el objetivo final es realmente llegar a una aceptación con sus poderes y quién es ella como extraterrestre en este planeta, y luego quién es como humana y encontrar la manera de abrazarlos a ambos a la vez”, señaló Benoist. “No sé si estaba lista para despedirme de los personajes, lo cual creo que es saludable. Siempre quieres estar triste y extrañar algo y estoy muy contenta de no haber tenido ese sentimiento de: ‘Oh, Dios mío. Estoy muy lista’. Y sólo la sensación de querer tirarlo a la basura y no volver a pensar en ello. Definitivamente extrañaré interpretar el papel, pero estaba lista para un descanso, personalmente”.

El final de Supergirl se emitirá el 9 de noviembre en Estados Unidos.