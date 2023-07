Merchandising de The Marvels insinúa el matrimonio de Carol Danvers

Nuevo merchandising de The Marvels insinúa que Carol Danvers, la Capitana Marvel contraería matrimonio en el filme.

La información proviene de una serie de juguetes de McDonald’s basados en la película de The Marvels, donde uno de estos se encuentra etiquetado como ‘Princesa Carol”, lo que apuntaría a que el personaje se casaría con el Príncipe Yan, interpretado por Park Seo-Joon.

Con esto, es que se cree la película puede estar adaptando la historia de Captain Marvel #9 de 2014, en la cual la Capitana Marvel ayuda a un mutando a salir de un matrimonio arreglado con el Príncipe Yan, aunque en esta ocasión sería ella la del matrimonio.

The Marvels la próxima película del MCU la cual seguirá con la historia de la Capitana Marvel y lo ocurrido en WandaVision y Ms. marvel.

The Marvels tiene programado su estreno para el 10 de noviembre.