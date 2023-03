Meryl Streep es el foco del nuevo avance de Only Murders in the Building

Todavía no hay una fecha de estreno para la tercera temporada de Only Murders in the Building, pero durante este fin de semana se reveló un nuevo avance para el retorno de la serie.

Este tráiler no profundiza mucho en la trama que girará en torno al asesinato del personaje encarnado por Paul Rudd, quien morirá durante la nueva obra de Charles; pero dedica todos sus minutos a destacar al misterioso papel de Meryl Streep.

Como recordarán la participación de Meryl Streep en Only Murders in the Building fue anunciada tiempo atrás, pero por ahora no hay detalles sobre su personaje más allá de que tendrá una pariticpación esporádica en la serie.

Only Murders in the Building es protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Y aún no fija una fecha para su estreno.