Meta, la compañía matriz de Facebook, aún planearía lanzar su propia moneda digital

Aunque en el pasado los esfuerzos de Facebook por lanzar su propia criptomonedas no prosperaron, la compañía matriz que ahora es conocida como Meta seguiría interesada en el dinero digital.

Concretamente, de acuerdo a un nuevo reporte de The Financial Times, Meta tendría planes para “introducir monedas virtuales, tokens y servicios de préstamo en sus aplicaciones”. Este proyecto habría surgido como una opción para buscar nuevas fuentes de ingresos y alternativas para atraer y retener usuarios en un escenario donde la popularidad de las principales plataformas de Meta, Facebook e Instagram, no está garantizada y por ende su modelo de negocio basado en los anuncios podría correr peligro.

Pero ¿Cómo funcionaría esta incursión de Meta en el terreno del dinero digital? Según este reporte el plan para este producto apodado internamente como “Zuck Bucks” por los empleados, probablemente no implicaría una criptomoneda basada en la cadena de bloques, sino que tendría como foco la “introducción de tokens en la aplicación que serían controlados de forma centralizada por la empresa, similares a los que se utilizan en las aplicaciones de juegos, como la moneda robux en el popular juego infantil Roblox”.

Por otra parte, mientras esto no implica que Meta dejará sus otras ambiciones en el terreno del blockchain, The Financial Times dice que Meta también estaría evaluando la creación de “tokens sociales” o “tokens de reputación” que los usuarios podrían recibir, por ejemplo, al realizar “contribuciones significativas en grupos de Facebook”. E incluso la empresa estaría evaluando hacer “monedas de creador” para recompensar a influencers y, en un área más tradicional, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp también estaría considerando entregar “préstamos para pequeñas empresas a tasas atractivas”.

Hasta el momento Meta no ha confirmado ninguno de estos planes y en una respuesta a Gizmodo la compañía señaló: “No tenemos actualizaciones para compartir hoy. Consideramos continuamente nuevas innovaciones de productos para personas, empresas y creadores. Como empresa, estamos enfocados en construir para el metaverso y eso incluye cómo se verían los pagos y los servicios financieros”.